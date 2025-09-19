37 personas fueron detenidas tras la operación Perseo ejecutada en el departamento de Sonsonate, entre los capturados hay 7 menores de edad. La fiscalía los acusa de tráfico ilícito de drogas, y agrupaciones ilícitas, además señala que eran los encargados de proveer alimentos y otros productos a los pandilleros que se encuentran escondidos para evitar ser encarcelados.

Y es que desde que se implementó el régimen de excepción los miembros de los grupos criminales han buscado diferentes lugares para tratar de ocultarse, incluso han intentado borrarse los tatuajes.

Según el Ministerio Publico los operativos continuaran ejecutándose en diferentes puntos del país, para capturar a quienes tengan vínculos con grupos de pandillas. Varios caninos especializados en detección de drogas fueron desplegados en las viviendas donde se efectuaron las detenciones.

En total se realizaron 28 allanamientos en distintos puntos de Acajutla, San Antonio del Monte y Nahuizalco en Sonsonate.