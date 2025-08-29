Homicidio agravado, desaparición de personas, privación de libertad y agrupaciones ilícitas son los delitos que se le atribuyen a estos presuntos miembros de pandillas que fueron capturados tras un operativo policial ejecutado en varios puntos de San Salvador.

En total se giraron 170 órdenes de captura, pero solo se reportaron nueve detenidos, ya que, según la Fiscalía, 120 sujetos con rangos de homeboys, corredores de canchas y palabreros, ya están tras las rejas y serán notificados en centros penales de los nuevos delitos que se les imputan.

La Fiscalía afirmó que con la captura de estos presuntos miembros de pandillas, se esclarecen varios crímenes que se registraron en los sectores donde operaba la estructura delincuencial.

Durante los allanamientos se incautó evidencia que según el ministerio publico vincula a los detenidos con los delitos señalados.