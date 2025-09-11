Yenis Abigail Oliva y Jackelin Vanessa Oliva fueron capturadas por presuntamente drogar y embriagar a su vecina menor de edad, y ofrecerla a varios hombres para que abusaran de ella a cambio de dinero.

Las investigaciones de la Fiscalía duraron entre seis y nueve meses, culminando con la captura de ambas mujeres y siete hombres más; dos de ellos de nacionalidad nicaragüense. A todos se les acusa por los delitos de trata de personas agravada en modalidad de explotación sexual, instigación, inducción o ayuda al consumo de drogas y violación en menos e incapaz. Los hechos ocurrieron entre agosto de 2023 y marzo de 2024, según indicó el ministerio público.

El operativo en el que se capturó a estas nueve personas se desarrolló en los departamentos de San Miguel y La Unión. Las autoridades también realizaron registros en las viviendas de los imputados que dejaron la incautación de varios celulares, un fusil calibre 22, entre otro tipo de evidencias.