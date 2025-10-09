Seis presuntos integrantes de una estructura que distribuía distintos tipos de drogas, fueron capturados en el occidente del país. De acuerdo con las investigaciones fiscales, la red operaba desde 2024 principalmente en los distritos de Atiquizaya y San Lorenzo en Ahuachapán, además de varios sectores del departamento de Santa Ana.

Los imputados en este caso serán procesados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas. Además de las capturas, las autoridades también allanaron varias viviendas en el cantón Primavera en Santa Ana Centro y en Atiquizaya, en Ahuachapán Norte; logrando incautar porciones de droga, dinero en efectivo, celulares y vehículos, que serán utilizados como evidencia.