Marihuana y cocaína estaban siendo distribuidas y comercializadas en San Salvador y la colonia Zacamil de Mejicanos, la estructura de los presuntos narcotraficantes utilizaba las tortillerías o puestos de verduras y frutas para vender la droga en menudeo.

La fiscalía giró 27 órdenes de captura contra estas personas quienes serán procesadas por delitos de tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración de homicidio.

Según el ministerio público estos sujetos se las habían ingeniado para ocultar los narcóticos y evitar ser detenidos.

La droga también era distribuida a través de motocicletas y vehículos en los diferentes sectores, estos sujetos incluso utilizaban a sus familiares para movilizar los narcóticos, durante los allanamientos se incautaron varias porciones marihuana y cocaína además de dinero en efectivo.

La investigación contra esta estructura dedicada al tráfico de drogas inició el 11 de julio 2024 y finalizó el 29 de septiembre de este año.