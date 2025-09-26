Tras un operativo realizado por la PNC y Fiscalía se logró la desarticulación de una estructura criminal que se dedicaba al narcotráfico local e internacional según las investigaciones, son un total de 16 las personas detenidas que pertenecían a esta red.

A Mauricio Antonio Melado Lara y a José Mauricio Melado Mayorga la Fiscalía los perfila como los principales cabecillas quienes dirigían la organización y a la vez de ser los supuestos responsables de los contactos fuera del país para introducir cocaína proveniente de Guatemala.

Las investigaciones arrojan que los estupefacientes eran distribuidos por diferentes personas en negocios o directamente a los consumidores.

A la vez guardaran prisión al menos 9 personas, acusados de pertenecer a la estructura.

Durante los allanamientos se ha incautaron 838 gramos de marihuana, cocaína y metanfetamina todo valorado en más de 17,000 dólares. También se decomisaron $730 dólares en efectivo, seis vehículos, dieciocho teléfonos celulares, y computadoras.

Las investigaciones contra esta red iniciaron en 2024 y en la primera fase de este caso se capturaron a otros 16 sujetos a quienes, en su momento, se les incautó un total de cocaína, metanfetaminas y marihuana con un valor que superaba el medio millón de dólares.