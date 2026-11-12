Operativo contra el narcomenudeo en la zona oriental

Talleres, comedores, establecimientos de alquiler de vehículos, ventas ambulantes y una agencia de encomiendas hacia Estados Unidos, eran utilizados como fachada para distribuir droga en la zona oriental del país, según la Fiscalía General de la República, por lo que, tras un operativo policial, desarticularon una estructura de narcomenudeo, capturando a 10 personas que, de acuerdo a las investigaciones, distribuían la cocaína y marihuana.

Entre los detenidos están los principales cabecillas y proveedores de la red, y todos serán procesados por el delito de tráfico ilícito, y agrupaciones ilícitas.

Esta estructura estaba organizada en tres células interconectadas, las autoridades realizaron seguimientos y compras bajo vigilancia policial, que permitieron identificar el modo de operar para el abastecimiento y la venta de droga.

Fueron 15 allanamientos los que se ejecutaron durante el operativo, donde se decomisaron vehículos, celulares y dinero en efectivo.

Al cabecilla de la banda le incautaron más de $4,000, 2 pick up y una camioneta.