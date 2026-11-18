El Salvador fue uno de los siete países donde se identificaron usuarios activos de una red internacional dedicada a compartir material de abuso sexual infantil. Se trata de la operación “Boa”, una investigación liderada por la policía nacional de Colombia, en coordinación con Ameripol y la agencia HSI de Estados Unidos.

La red operaba en grupos cerrados de Viber, donde se exigía aportar contenido para no ser eliminado. Una primera fase permitió identificar a 18 usuarios activos en siete países de América y Europa: España, Bolivia, Costa Rica, Argentina, Colombia, El Salvador y Paraguay. En junio de 2026, se realizó en Buenos Aires una reunión internacional para definir la estrategia contra esta estructura.

En total, la operación involucró a 17 países y dejó 22 allanamientos, 18 capturas y 194 elementos materiales probatorios incautados. En Colombia fueron capturados dos hombres, de 40 y 60 años, en Villavicencio y Yumbo.

Los peritos extrajeron 668 videos y 586 imágenes en los que aparecían víctimas entre los 5 y 15 años. Todo el material fue cargado a la base de datos ICSE de Interpol para ayudar a identificar y rescatar a las víctimas.