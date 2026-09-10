OpenAI asegura resolver un enigma de 90 años y enfrenta acusaciones de plagio

OpenAI puso en el centro del debate científico a uno de los problemas matemáticos más complejos de las últimas décadas. La empresa afirmó que uno de sus modelos de inteligencia artificial logró resolver el problema de Navier-Stokes, que permanece pendiente de solución desde hace casi 90 años.

De acuerdo con OpenAI, el resultado fue alcanzado tras 88 horas de trabajo y con la participación conjunta de casi 10.000 agentes de inteligencia artificial.

Sin embargo, el anuncio quedó cuestionado luego de que un matemático de Nueva York y un investigador de Anthropic acusaran a la compañía de haber accedido a sus notas y avances privados relacionados con el mismo problema. OpenAI rechazó haber utilizado directamente ese material, aunque señaló que no descarta haber tenido acceso a datos sin identificar.