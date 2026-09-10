Open IA resuelve problema matemático

OpenAI aseguró esta semana que uno de sus modelos de Inteligencia Artificial habría resuelto el problema de navier-stokes, uno de los siete problemas del milenio del Clay Mathematics Institute, sin respuesta desde hace casi 90 años.

Sería apenas la segunda solución de esta lista, tras la conjetura de Poincaré en 2003. Según la empresa, la hazaña tomó 88 horas y casi 10,000 agentes de IA trabajando en conjunto, sin embargo, el anuncio está rozado por la polémica: un matemático de Nueva York, y un investigador de Anthropic, acusan a OpenAI de haber accedido a sus notas y avances privados sobre el mismo problema para alimentar a su IA.

La compañía de Sam Altman niega haber usado esa información de forma directa, aunque no descarta haber tenido acceso a datos sin identificar. Un científico de OpenAI calificó la acusación de falsa y aseguró que le ofrecieron a Buckmaster figurar como coautor del trabajo. El debate ahora no solo es matemático: también es sobre quién merece el crédito cuando humanos y máquinas compiten por el mismo hallazgo.