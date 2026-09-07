Opciones para tepesianos a horas del fin del beneficio

Las peticiones de familiares inmediatos, el patrocinio laboral o la solicitud de asilo, esta última únicamente cuando se pueda demostrar un riesgo real de persecución, podrían constituir algunas de las opciones legales disponibles para los salvadoreños amparados por el programa de Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos, ante su próximo vencimiento.

Sin embargo, el proceso vía familiar podría durar entre 1 a 2 años, mientras que el proceso humanitario entre 4 a 10 años y aunque en algunos casos estos trámites los han protegido de la deportación, no garantiza su permanencia, asegura la abogada de inmigración.

Y aunque los esfuerzos por buscar una prórroga al beneficio no se han detenido por parte de organizaciones, abogados y beneficiados, se ha encontrado con obstáculos para obtener una respuesta favorable.

Son más de 170,000 salvadoreños que se encuentran en incertidumbre sobre su situación migratoria, luego de más de dos décadas de ser beneficiados, El Salvador ha sido el único país en Centroamérica que había mantenido la extensión TPS, designación que data desde el 2001 por los terremotos.