Opciones de apoyo para salvadoreños retornados

El Salvador deberá atender a más de 100,000 personas retornadas y amparadas por el TPS, expertos señalan que se necesitaría opciones de apoyo que puedan facilitar su reinserción al país.

Para los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal, que decidan o deban retornar a El Salvador tras el vencimiento de la designación del programa, puede significar un nuevo reto, debido al cambio especialmente cuando vuelven sin un empleo, sin ingresos o sin una red de apoyo.

Expertos señalan que El Salvador no cuenta con las condiciones necesarias para atender a las más de 100,000 personas amparadas por este programa que podrían retornar al país y advierten que su reintegración representaría un desafío social y económico.

En el caso de que El Salvador deba atender a estas personas, indican que se necesita opciones de apoyo para que quienes han vivido décadas en Estados Unidos y puedan rehacer sus vidas. Con acceso a un empleo, capacitaciones, atención psicosocial y programas para emprender.

Se estima que son alrededor de 170,000 salvadoreños amparados de los cuales 152,000 de estos están integrados activamente en la economía y fuerza laboral estadounidense. Además, más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de las contribuciones laborales de sus padres salvadoreños con TPS.