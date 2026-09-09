Opciones de apoyo para salvadoreños retornados

Para los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal, que decidan o deban retornar a El Salvador tras el vencimiento de la designación del programa, puede significar un nuevo reto, debido al cambio especialmente cuando vuelven sin un empleo, sin ingresos o sin una red de apoyo.

Expertos señalan que El Salvador no cuenta con las condiciones necesarias para atender a las más de 100,000 personas amparadas por este programa que podrían retornar al país y advierten que su reintegración representaría un desafío social y económico.

En el caso de que El Salvador deba atender a estas personas, indican que se necesita opciones de apoyo para que quienes han vivido décadas en Estados Unidos y puedan rehacer sus vidas. Con acceso a un empleo, capacitaciones, atención psicosocial y programas para emprender.

Se estima que son alrededor de 170,000 salvadoreños amparados de los cuales 152,000 de estos están integrados activamente en la economía y fuerza laboral estadounidense. Además, más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de las contribuciones laborales de sus padres salvadoreños con TPS.