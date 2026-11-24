Las autoridades de la OPAMSS presentaron la plataforma NIX 2.0, que permite analizar temas territoriales y de inversión en el Área Metropolitana de San Salvador.

La herramienta cruza más de 155 capas de información y está disponible de forma gratuita para los inversionistas.

La primera versión de la plataforma detectó al menos 2.000 millones de dólares de intención de inversión. El sistema permite al inversionista planificar su proyecto de forma inmediata y reducir los tiempos de un año a un plazo breve.

Ofrece datos normativos, medioambientales, de impacto de tráfico, planificación general, estudio de mercado y estudio socioeconómico.

También incluye tendencias de precios, técnicas y materiales constructivos, costeos generales y prefactibilización. El sector privado de la construcción manifestó buenas expectativas y señaló que ya utiliza la aplicación.