Un informe de la ONU revela que más de cuarenta y siete mil mujeres y niñas fueron asesinadas por familiares en todo el mundo en 2025, es decir, casi cinco por hora. La cifra representa a 129 víctimas cada día.

De las setenta y ocho mil mujeres y niñas víctimas de homicidio intencional el año pasado, alrededor del sesenta por ciento fueron asesinadas por su pareja o por un familiar, según el documento publicado antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

África registró el mayor número con veintidós mil cien casos, seguida de Asia con quince mil cien, América con siete mil cuatrocientos, Europa con dos mil cien y Oceanía con trescientos.

La ONU subrayó la urgencia de abordar la prevención de la violencia doméstica en las relaciones íntimas y en estructuras familiares más amplias.