Se tendrá que repatriar aproximadamente el 25% de las tropas y policías de mantenimiento de la paz, así como su equipo. Un gran número de misiones de personal civil también se verán afectadas, agregaron.

Además, las misiones deberán identificar reducciones de costos equivalentes al 15% de sus presupuestos, que se implementarán durante un período de nueve meses.

Las misiones estarían sometidas a una creciente presión financiera, ya que el retraso o la falta de pago de las cuotas socava directamente su capacidad para cumplir los mandatos del consejo de seguridad.

El secretario general adjunto de operaciones de paz de las Naciones Unidas afirmó que la crisis de liquidez de este organismo representa un desafío para el mantenimiento de las misiones que son financiadas por las aportaciones de los países miembros.