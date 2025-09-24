Tres décadas de lucha por la igualdad de género se celebró la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, recordando el aniversario de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en el cual se estableció un plan como medida que promueve la igualdad de género, los derechos de las mujeres, violencia, pobreza y educación, en el mundo.

El Salvador, también ha presentado avances significativos, destacó la vocera institucional de Cemujer; como en la implementación de leyes para atender la violencia y discriminación o fortalecimiento económico para impulsar emprendimientos de mujeres.

Pero aún persisten ciertos retos que se deben enfrentar tanto en El Salvador como a nivel mundial, datos de la ONU señalan que el 10% de las mujeres viven en la pobreza extrema y unas 708 millones quedan excluidas del mercado laboral debido a los cuidado no remunerados; además una de cada tres mujeres sufren violencia física o sexual a lo largo de su vida. Por otra parte, señalan que continua una baja participación de mujeres en puestos de liderazgo y tomas de decisiones.