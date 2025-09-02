La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta global por la contaminación de lagos que almacenan el 90% del agua dulce del planeta.

Según el informe, que estudió 117 millones de lagos cubriendo 4% de la superficie terrestre, el 85% de las especies acuáticas ha desaparecido en 50 años debido a desechos industriales y aguas residuales.

En El Salvador, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) urge proteger los lagos de Güija, Ilopango y Coatepeque, donde 590 ríos contaminados desembocan amenazando ecosistemas y comunidades que dependen de ellos.