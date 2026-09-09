ONU alerta que fenómeno de El Niño será gigantesco y durará hasta febrero próximo

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de El Niño alcanzará su punto máximo a finales de 2026 y se extenderá hasta febrero de 2027, con repercusiones climáticas que incluyen sequías, inundaciones y un fuerte impacto en la economía mundial.

El evento eleva las temperaturas de la superficie en el Pacífico Ecuatorial y altera los patrones de vientos, presión y lluvias a nivel planetario.

Panamá y El Salvador se declararon en emergencia y Ecuador activó alerta roja ante la intensificación del fenómeno, que ya obligó a reducir el tráfico de buques en el Canal de Panamá.

La Secretaría General de la OMM señaló que este episodio podría ser más potente que todo lo registrado desde que comenzaron los monitoreos hace cuatro décadas. Sus efectos climáticos continuarán hasta bien entrado el próximo año.