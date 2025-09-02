Los lagos son claves en los ecosistemas, ayudan a mantener un equilibrio ecológico y la biodiversidad, ya que albergan una gran variedad de especies de animales y plantas, controlan la temperatura y calidad del agua, además sirven como suministro y según la Organización de las Naciones Unidas existen más de 117 millones de lagos en la tierra que cubren casi el 4% de la superficie del planeta, pero muchos están en riesgo debido a los altos niveles de contaminación, a causa de desechos industriales, aguas residuales, uso de químicos y la urbanización.

El país cuenta con tres principales lagos, lago de guija, Ilopango y Coatepeque, por lo que la unidad ecológica salvadoreña dice que es necesario proteger estas fuentes de agua, al igual que los ríos.

Los lagos también se convierten en fuentes de trabajo, recreación y turismo, por lo que se deben impulsar campañas de limpieza y reforestación señalan los representantes de UNES.