La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre la falta de interés de los países para atender la crisis climática durante su cumbre anual.

El especialista ambiental Ricardo Navarro señaló que, si bien la mayor responsabilidad recae en las naciones desarrolladas, El Salvador no está tomando las medidas necesarias para reducir su vulnerabilidad.

Navarro citó el desorden en el patrón de lluvias, con diluvios que causan inundaciones y destrucción, como un impacto directo en el país.

Mientras tanto, España y la Unión Europea se comprometieron a reducir un 90% de sus emisiones para 2040.