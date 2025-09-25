Líderes mundiales alertaron durante la cumbre sobre el clima en la Organización de las Naciones Unidad, sobre la falta de atención frente a una crisis climática cada vez más evidente, que está afectando a muchos países, y aunque el presidente del Cesta, Ricardo Navarro, señaló que la mayor responsabilidad de estos impactos la tienen los países desarrollados, dijo que en El Salvador no se están tomando las medidas necesarias para reducir las afectaciones.

Navarro mencionó el desorden de las lluvias, es una de los impactos por el cambio climático que se registran en El Salvador, durante las últimas semanas se han reportados lluvias de gran intensidad que han causado inundaciones en distintos puntos del país, afectando principalmente las zonas más vulnerables.

Sin embargo, otros países han reafirmado su compromiso para combatir el cambio climático, España y La Unión Europea mencionaron en la cumbre de la ONU que trabajan por reducir un 90% de emisiones para 2040, mientras que China, anunció que disminuirán entre un 7% y 10% sus emisiones para 2035.