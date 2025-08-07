La secretaria general de la ONU alertó sobre una posible escalada en la Franja de Gaza, instando a frenar cualquier acción que profundice el conflicto.

Mientras tanto, el gabinete israelí debate en una reunión crucial si continúa o detiene su ofensiva militar, generando incertidumbre internacional.

La situación en la Franja de Gaza sigue siendo crítica, con llamados urgentes al diálogo para evitar una catástrofe humanitaria mayor. La comunidad internacional observa con preocupación los próximos pasos de Israel en la región.