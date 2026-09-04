ONU advierte que la tierra continuará calentándose  

Debido a la sequía en temporada de invierno que hay en el país, para esta cosecha habrá un déficit de más de 2 millones de quintales de maíz y más de 600,000 quintales de frijol, según ambientalistas. Esto podría generar un alza en los precios de los granos básicos y hacer que algunas familias tengan que dejar de consumir uno de los tiempos de comida.

El panorama no es alentador, ya que un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente detalló que el mundo superará los 1.5 grados de calentamiento global en los próximos años. Sin embargo, especialistas señalan que todavía es posible evitar los peores efectos si se toman medidas urgentes. El Salvador se encuentra en alerta roja por sequía meteorológica y agrícola desde el 25 de agosto.

Si las personas no actúan a tiempo, las consecuencias podrían ser cada vez más graves. El secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, afirmó que las olas de calor, sequías, incendios e inundaciones registradas este año son una advertencia de lo que está por venir.