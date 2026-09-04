ONU advierte que El Niño traerá inundaciones e incendios a finales de 2026

La Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierten que el fenómeno de El Niño tiene casi un 100 % de probabilidad de alcanzar su máxima intensidad hacia el cierre de 2026, lo que generará sequías, incendios, inundaciones y calor extremo.

Las aguas del Pacífico tropical presentaron en julio anomalías de hasta 2 grados en superficie y más de 8 grados bajo el nivel del mar.

El calentamiento global ya supera el límite de 1.5 grados Celsius, elevando los riesgos climáticos.

Los expertos llaman a tomar acciones de adaptación inmediata para reducir la vulnerabilidad de la población.