Más de 1,000 millones de personas a nivel mundial, tienen una condición de salud mental y por primera vez, este tema ha sido discutido en la reunión oficial de la asamblea general de las Naciones Unidas, según datos, solo el 9% de las personas que sufren depresión reciben ayuda, mientras que, de las personas con psicosis, solo el 40% la reciben, reflejando la urgente necesidad de mejorar los servicios y eliminar los estigmas de la salud mental.

El abordaje de la salud mental en El Salvador, ha sido un tema que también se ha dejado de lado señalan los especialistas, aunque cada vez más se están rompiendo los señalamientos a las personas que buscan el apoyo de expertos, falta mejorar los mecanismos de abordaje.

Las etapas de desarrollo, es decir la niñez y adolescencia, son muy importantes para la formación de la personalidad de la vida adulta, es por esto que los especialistas hacen el llamado a los padres de familia a estar pendientes del comportamiento de sus hijos, llevarlos con profesionales para su evaluación y atención debida.

En la reunión de la ONU se espera que, por primera vez, lideres mundiales aprueben un conjunto de principios diseñados para impulsar acciones globales que ayuden a personas afectadas, aunque el tema ha sido abordado en años anteriores, esta vez tendrá un lugar prioritario en la asamblea, así como la prevención y control de enfermedades no transmisibles.