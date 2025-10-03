La banda británica One Direction podría estar entrando en una nueva etapa con un documental de Netflix, en el que Zayn Malik y Louis Tomlinson narrarán su historia y el impacto de la muerte de Liam Payne.

Según fuentes citadas por Page Six, el proyecto incluye un viaje por carretera a lo largo de Estados Unidos, donde ambos exintegrantes recordarán sus vivencias y reflexionarán sobre las dinámicas internas del grupo.

La filmación, que ya habría comenzado, se enmarca en un contrato millonario con la plataforma, mientras se presenta como un homenaje que busca preservar el legado de la agrupación y mostrar cómo afrontaron el duelo por la pérdida de su compañero.