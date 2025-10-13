Louis Tomlinson revela la existencia de un archivo con más de 50 canciones inéditas de One Direction, las cuales permanecen guardadas fuera de todas las plataformas digitales.

Este sorprendente hallazgo, que sugiere un tesoro musical de proporciones mayores, se conoció durante una entrevista en un podcast la semana pasada.

Paralelamente, ha emergido en la red la canción «Just Can’t Let Her Go», una pista completa que, si bien ya tenía un fragmento filtrado hace años, ahora demuestra ser auténtica al contar con las voces de todos los miembros de la banda, lo que ha desatado la euforia entre la comunidad de seguidores.