Las autoridades de Medio Ambiente señalan que El Salvador permanece en alerta por lluvias persistentes, las cuales se prevé continúen hasta el 11 de octubre debido a la influencia de sistemas climáticos como la Zona de Convergencia Intertropical.

La zona oriental ha sido la más afectada en la última semana, con La Unión registrando un acumulado extraordinario de 229 milímetros.

Dado que el acumulado nacional anual ya supera los 2500 mm, alcanzando más del 92% de lo previsto para todo 2025, las autoridades instan a la población en áreas de riesgo a mantener la vigilancia.