Once Upon a Katamari llega a Switch 2 el 8 de octubre con mejoras

Bandai Namco confirmó que Once Upon a Katamari tendrá una edición especial para Nintendo Switch 2 el 8 de octubre, con mejoras gráficas y compatibilidad con los nuevos controles.

La versión para la nueva consola incluirá gráficos en alta definición y una tasa de cuadros más fluida para aprovechar el hardware actualizado.

El lanzamiento llegará acompañado del DLC «Rolling Live Highlights», que sumará diez misiones, música, personajes y accesorios inéditos.

Los jugadores que poseen el título en la Switch original podrán transferir su progreso sin inconvenientes.

La propuesta busca atraer tanto a veteranos como a nuevos jugadores.