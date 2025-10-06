La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que aproximadamente 15 millones de adolescentes entre 13 y 15 años consumen cigarrillos electrónicos globalmente, según su último informe sobre tabaquismo que advierte nueve veces mayor riesgo de inicio al vapeo en jóvenes comparado con adultos.

El organismo internacional señaló que estos dispositivos están generando una nueva ola de adicción a la nicotina que podría revertir décadas de progreso en control tabáquico, particularmente en países de altos ingresos donde se concentran los 86 millones de consumidores estimados.

La OMS enfatizó que la industria está enganchando a menores a edades cada vez más tempranas, requiriendo regulaciones urgentes que protejan a esta población vulnerable de los daños asociados al consumo temprano de nicotina mediante dispositivos electrónicos de administración.