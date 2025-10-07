El organismo advirtió que el riesgo de que los adolescentes comiencen a vapear es nueve veces mayor que en los adultos, lo que podría generar una nueva ola de adicción a la nicotina.

Según el informe global sobre el consumo de tabaco, los cigarrillos electrónicos están enganchando a los jóvenes a edades cada vez más tempranas, poniendo en riesgo décadas de avances en la lucha contra el tabaquismo.

La OMS estima que 86 millones de personas consumen estos productos, principalmente en países de altos ingresos.