OMS advierte de riesgos a la salud por fenómeno del Niño

El fenómeno del Niño se fortalece, tiene una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad “muy fuerte”, por lo que la Organización Panamericana de la Salud advierte que podría generar impactos sobre la salud pública en Las Américas durante los próximos meses, sobre todo entre finales de 2026 e inicios de 2027, el informe detalla amenazas asociadas, con sequías, inseguridad alimentaria, inundaciones e incendios forestales.

Y es que las altas temperaturas y las olas de calor siguen impactando la región, por ejemplo, en América Central, la preocupación principal es el corredor seco, en Honduras, Guatemala y El Salvador, donde la sequía está afectando la disponibilidad de agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria.

Además, destaca que, en Las Américas, más de 5,2 millones de personas se encuentran afectadas, expuestas o en situación de inseguridad alimentaria aguda.

En el caso de El Salvador, la Organización Panamericana de la Salud menciona mediante el monitoreo de la evolución de las amenazas hidrometeorológicas y ambientales relevantes en el contexto del fenómeno del Niño, que se encuentra en el nivel de prioridad alta, y sostiene como amenazas, la sequía, inseguridad alimentaria y el dengue.

Este último punto también afecta a otros países, por lo que la OPS afirma que podría registrarse un aumento del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores. La OPS está apoyando iniciativas para fortalecer la resiliencia de los servicios de salud, mejorar la vigilancia epidemiológica, reforzar la seguridad hídrica y apoyar la continuidad de la atención en comunidades vulnerables.