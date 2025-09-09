La Organización Mundial de la Salud actualizó sus listas de medicamentos esenciales y pediátricos, incorporando tratamientos para el cáncer, la diabetes, la obesidad y otras enfermedades como la fibrosis quística y la hemofilia.

Estas listas contienen 523 medicamentos para adultos y 374 para niños, y son referencia para más de 150 países en la compra y distribución de los fármacos.

En el área oncológica se incluyeron nuevos medicamentos que han demostrado extender la vida de pacientes con cáncer de cuello uterino, colorrectal y de pulmón. Según estadísticas el cáncer continúa siendo la segunda causa de muerte en el mundo, con casi 10 millones de decesos al año.

Para la diabetes y la obesidad se incluyeron fármacos como la semaglutida, y la dulaglutida, los cuales mejoran el control de la glucosa, reducen riesgos cardiovasculares y apoyan la pérdida de peso.

La OMS destacó que el alto costo de estos medicamentos sigue siendo un reto para los países en desarrollo, por lo que se requiere promover medicamentos genéricos y garantizar su acceso en los sistemas de salud pública.