El Omega 3 se rige como un aliado crucial para regular los niveles de colesterol y triglicéridos, que se elevan frecuentemente por una alimentación deficiente.

Suplementos como el Vitasil Omega 3 surgen para complementar la dieta cuando el consumo de pescados grasos es insuficiente, una situación común que aumenta el riesgo cardiovascular, según detalla el licenciado Juan Gilberto Ramírez.

Este nutriente, reduciría la acumulación de grasa en las arterias y previene complicaciones que sobrecargan el corazón.