Olvidos frecuentes pueden ser señal de deterioro cognitivo, advierten expertos

Los especialistas en salud recomiendan prestar atención a los olvidos frecuentes que interfieren con las actividades diarias, como preguntar reiterativamente lo mismo, confundirse fácilmente o no recordar si se han consumido medicamentos, ya que podrían ser señales de deterioro cognitivo.

Los médicos explican que olvidar dónde se dejaron las llaves o los lentes es normal cuando ocurre por estrés, ansiedad o falta de sueño.

Sin embargo, cuando estos episodios se vuelven constantes y afectan la vida personal, es necesario buscar una evaluación profesional. Las pruebas cognitivas pueden realizarse en 10 a 20 minutos en el consultorio médico. Se proyecta que para 2050 más de 19 millones de personas tendrán esta condición.