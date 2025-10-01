Una violenta racha de accidentes de tránsito en la carretera Troncal del Norte cobró la vida de dos personas y dejó al menos dos lesionados, desatando además un caos vehicular que afectó a cientos de conductores.

El primer siniestro, donde un conductor huyó tras atropellar a una mujer, desencadenó un incidente posterior cuando unos motociclistas que intentaban esquivar a la víctima en el pavimento también cayeron.

Horas más tarde, en el mismo sector crítico, un hombre de 45 años perdió la vida al caer de una pickup y ser arrollado.