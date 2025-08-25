Más de 2.400 millones de trabajadores en el mundo se exponen diariamente a condiciones climáticas extremas, según los datos de la Organización Mundial de la Salud.

Esta exposición masiva, que carece de medidas de protección adecuadas, conlleva riesgos severos como golpes de calor, disfunción renal y trastornos neurológicos.

Además, un informe de las Naciones Unidas advierte que la productividad laboral disminuye entre un 2% y un 3% por cada grado Celsius que la temperatura supera los 20 grados, lo que supone un impacto económico global sustancial.