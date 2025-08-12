El sur de Francia y buena parte del centro se encuentra en alerta roja, según el servicio meteorológico que advierte que este episodio de calor va a ser muy intenso, incluso excepcional en 12 departamentos del país, con máximas que van a superar los 40 grados y localmente incluso los 42.

El episodio meteorológico que vive Francia comenzó el viernes pasado y se ha ido extendiendo desde el sur hacia el norte proveniente de la ola de calor que azota a España desde hace nueve días y que alcanzó su nivel de altas temperaturas este lunes.