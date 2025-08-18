Una serie de accidentes viales en distintas zonas de El Salvador dejó un saldo trágico: dos motociclistas fallecidos y al menos seis personas lesionadas.

incidente más grave ocurrió en la Troncal del Norte, donde un joven perdió la vida al impactar contra los separadores viales.

En otro caso, una madre que cargaba a su bebé fue atropellada por un conductor que invadió el carril peatonal; pese a sus lesiones, protegió al menor.

La PNC capturó a dos conductores ebrios -uno con 263 grados de alcohol- responsables de dos de estos siniestros.