La ambliopía, conocida comúnmente como «ojo perezoso», es una deficiencia en la agudeza visual que afecta principalmente a niños durante sus primeros seis años de vida.

La doctora Daisy Guardado explica que esta condición, que puede presentarse en uno o ambos ojos, tiene causas diversas como errores refractivos no corregidos, incluyendo miopías y astigmatismos elevados.

El diagnóstico oportuno antes de los seis años, que permite intervenciones efectivas, resulta crucial para prevenir daños visuales permanentes, pues la ambliopía severa presenta agudeza visual por debajo de 20/200.