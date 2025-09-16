Aproximadamente 75,000 personas han perdido sus hogares en la Franja de Gaza durante los últimos diez días de intensificación de los ataques israelíes, según informó este martes la defensa civil palestina.

La misma fuente calcula que alrededor de 150,000 residentes se han desplazado forzadamente hacia el sur del enclave desde que Israel aprobó su plan militar para tomar el control de la ciudad de Gaza.

Este masivo desplazamiento coincide temporalmente con la ofensiva terrestre israelí que avanza hacia el centro urbano y con la publicación de un informe de la ONU que acusa a Israel de perpetrar genocidio en el territorio palestino.

La defensa civil gazatí documenta la crisis humanitaria mientras continúan los combates en las áreas centrales de la ciudad más poblada de la Franja.