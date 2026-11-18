La Organización de los Estados Americanos presentó un informe con propuestas para reforzar la seguridad de los puertos y las rutas comerciales de Haití, en medio de la inestabilidad que enfrenta el país por la acción de bandas armadas.

El documento, publicado este lunes por la secretaría general del organismo, recoge las conclusiones de una conferencia celebrada en marzo en Panamá, a la que asistieron representantes de 11 estados miembros, 12 organizaciones internacionales, instituciones haitianas y expertos regionales.

Entre las medidas principales se plantea crear un centro de control portuario que coordine a las instituciones encargadas de la seguridad, así como un portal único de datos que integre radares, imágenes satelitales y sistemas de identificación de buques. También se proponen corredores seguros, con escoltas para la carga comercial y humanitaria.

La evaluación señala deficiencias en la terminal de la autoridad portuaria nacional, el puerto de Lafiteau y la terminal de Varreux, en Puerto Príncipe, como controles de acceso insuficientes y falta de vigilancia e iluminación adecuadas. El informe recomienda, además, capacitar al personal, combatir la corrupción, actualizar el marco jurídico y crear un fondo de seguridad portuaria.

El secretario general, Albert Ramdin, sostuvo que proteger estas infraestructuras ayuda a garantizar la llegada de la ayuda humanitaria y la recuperación del país. El estudio fue financiado por Canadá.