Ocho integrantes de una misma familia murieron en un accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos, entre las víctimas, cinco menores de edad y una mujer embarazada, fueron identificados como: Maribel Ramírez de 42 años y sus hijos Justin Ramírez de 16; Andy Ramírez, de 14; Natalie Ramírez, de 11; Evan Ramírez de 3, y Kenia Ramírez de 22 años, quien estaba embarazada y viajaba con su hijo Kayle de 4 años, y su esposo Darwin Ventura de 23, según la cadena de noticias Univisión Atlanta, quienes confirmaron con los familiares de las víctimas, quienes son originarios del departamento de San Vicente, que residían en el condado de Gwinnett.

El hecho ocurrió al momento que el grupo familiar se conducía a una tienda para realizar comprar, cuando en la carretera interestatal I-85 fueron impactados por un vehículo de carga, donde también otros automotores se vieron involucrados, provocando que el automóvil en el que se transportaban las víctimas mortales, explotara.

El conductor presuntamente responsable del accidente de tránsito fue capturado por las autoridades estadounidenses, y le imputan más de 10 cargos por los que deberá responder, entre estos, homicidio vehicular en segundo grado y feticidio, debido a la muerte del feto de tres meses.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció en un comunicado que están al tanto de este caso, y que ya están brindando asistencia a los familiares de los connacionales.