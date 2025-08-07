Durante las vacaciones agostinas, las rutas de transporte colectivo hacia el occidente del país experimentaron una notable disminución en la afluencia de pasajeros, según reportes de motoristas que cubren trayectos como Sonsonate a San Salvador.

Pese a la baja demanda, los usuarios destacaron que los buses respetaron los horarios habituales, evitando largas esperas y garantizando viajes sin contratiempos.

Aunque algunos viajeros señalaron que las unidades avanzaban más despacio para recoger pasajeros, el servicio operó con normalidad en medio de un flujo inusualmente bajo para la temporada.