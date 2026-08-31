Obras Públicas finalizó trabajos en Los Chorros en tiempo récord

El cierre en la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, fue habilitado antes del tiempo estipulado.

El tramo Los Chorros de la carretera Panamericana fue habilitado antes de lo previsto, luego de permanecer cerrado por aproximadamente 12 horas debido a trabajos de voladura controlada en uno de los taludes de la zona.

El cierre inició a la medianoche y, tras la detonación, cuadrillas y maquinaria pesada trabajaron en la remoción y desalojo del material que cayó sobre la vía.

La voladura controlada forma parte del proyecto de ampliación de la carretera y construcción del viaducto Francisco Morazán. Los trabajos buscan retirar parte de la roca inestable del talud y reducir el riesgo de desprendimientos.

Inicialmente, el paso estaba previsto para permanecer restringido durante todo el sábado y domingo. Sin embargo, los trabajos avanzaron más rápido de lo esperado y el tránsito vehicular y peatonal fue habilitado nuevamente en ambos sentidos antes de lo programado, según informó el ministerio de obras públicas.