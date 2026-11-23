NVIDIA anunció la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo y presidente, días después de su renuncia en medio de un escándalo de adulterio y presunto espionaje.

La empresa indicó que, con base en aportes de altos niveles del gobierno de Estados Unidos, está convencida de que su reincorporación no supone ningún riesgo para la seguridad nacional.

Huang renunció a raíz de una relación con una mujer que, según las agencias de inteligencia estadounidenses, podría espiar para China.

El cofundador de la empresa y considerado asesor informal del presidente Donald Trump afirmó que estaba honrado de regresar y agradeció el extraordinario apoyo recibido.

Trump indicó que la decisión es correcta y apropiada, y aseguró que el gobierno no tiene razón para creer que su regreso represente ningún riesgo. Según el New York Times, la amante china del empresario mantuvo contactos con el principal servicio de inteligencia de Pekín durante más de un año.