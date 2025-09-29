Una nutricionista revela los alimentos esenciales para proteger tu corazón mediante opciones accesibles que previenen enfermedades cardiovasculares.

Pescados como salmón y sardinas proporcionan omega-3, mientras aguacate y aceite de oliva ofrecen grasas saludables que destapan arterias naturalmente.

Frutos rojos y vegetales verdes contienen antioxidantes, nutrientes que combaten inflamaciones y reducen presión arterial según la licenciada Maura Rodríguez, quien enfatiza que estos alimentos, integrados en dietas mediterránea o DASH, mejoran significativamente la salud cardíaca sin medicamentos.