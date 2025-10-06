El nutricionista Ángel Centeno explica los tres tipos de dieta vegetariana, una guía esencial para quienes buscan adoptar este estilo de vida de manera informada y saludable.

El experto destaca la opción ovolactovegetariana como ideal para principiantes, ya que permite consumir huevos y lácteos mientras se eliminan todas las carnes animales.

Esta variante, que proporciona proteínas completas y vitamina B12 de forma natural, requiere siempre la supervisión de un profesional para evitar deficiencias nutricionales y asegurar una transición segura.