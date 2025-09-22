La licenciada Maura Rodríguez recomienda planificar un menú semanal, una estrategia clave para evitar el desperdicio de alimentos en el hogar.

Esta práctica, que comienza por revisar lo que ya se tiene en la despensa, permite hacer una lista de compras inteligente y adquirir solo lo necesario. La nutricionista explica que los alimentos más propensos a desecharse son las preparaciones como pollo, arroz y frijoles, así como frutas y verduras que se compran muy maduras.

Un correcto almacenamiento, que incluye congelar en porciones y secar bien los vegetales, es fundamental para extender su vida útil y aprovecharlos al máximo.