Nutricionista explica qué alimentos favorecen la salud cerebral en pacientes con Alzheimer

La licenciada Violeta Ventura abordó la importancia de la alimentación en el cuidado de personas con Alzheimer durante una entrevista. Explicó que más que alimentos milagrosos, se trata de un patrón de alimentación y un estilo de vida.

Según la especialista, los frutos rojos, las hojas verdes, el pescado como las sardinas y el salmón, las legumbres y las semillas ayudan a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo que aceleran el envejecimiento cerebral.

Indicó que el omega-3 es un suplemento importante para la función cerebral y que la dieta MIND, mezcla de la mediterránea y la DASH, da mayor importancia al consumo de pescado, hojas verdes, aceite de oliva y aguacate, limitando las carnes procesadas y rojas a una o dos veces por semana.

Aconsejó reducir los alimentos ultraprocesados, los dulces, la repostería y los embutidos, que ponen en riesgo la salud en general.